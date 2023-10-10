Лапочкин поддержал главу РПЛ, раскритиковавшего экспертную комиссию РФС

Бывший российский арбитр Сергей Лапочкин в интервью Metaratings заявил, что согласен с критикой президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева в адрес экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

По его мнению, решения ЭСК раз за разом вызывают споры в профессиональном сообществе.

«Александр Александрович — очень опытный чиновник, всё видит, сам играл в футбол, всё понимает. Это уже накипело. Ясно, что решения экспертно-судейской комиссии удивляют уже весь сезон. Точка кипения достигнута, поэтому я его понимаю. С точки зрения скандалов, их стало меньше. Какие-то улучшения есть. Мы видим, что кто-то похудел, кто-то стал двигаться быстрее, но именно экспертные решения вызывают удивление», — заявил Лапочкин.

9 октября глава РПЛ Александр Алаев заявил, что ЭСК РФС «дискредитировала себя в текущем составе» и что ему неинтересно следить за ее работой.

Ранее легенда «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал удивительным уход Малкома из «Зенита».