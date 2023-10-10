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Легенда «Спартака» назвал удивительным уход Малкома из «Зенита»

Экс-вратарь «Спартака» Кавазашвили назвал удивительным уход Малкома из «Зенита»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью «Футболу Саудовской Аравии» заявил, что трансфер бразильского полузащитника Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль» выглядел удивительным.

По его мнению, Российская премьер-лига (РПЛ) сильно потеряла в качестве после того, как этот переход состоялся.

«Просто удивительно, что «Зенит» расстался с Малкомом. Но сегодня футбол — это чистая коммерция. После его ухода клуб будоражит — они не могут найти себе места. Уход Малкома — большая потеря для российского футбола. Очень жаль, что «Зенит» его продал», — заявил Кавазашвили.

3 августа «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма сделки составила €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24. Эта продажа стала самой дорогой в истории чемпионата России. По версии портала Trasnfermarkt, рыночная стоимость Малкома составляет €30 млн.

Ранее Валерий Газзаев оценил будущее узбекского вундеркинда ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

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