Газзаев оценил будущее узбекского вундеркинда ЦСКА

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной России Валерий Газзаев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что узбекский полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев крайне положительно дебютировал в стане армейского клуба.

По его словам, на данный момент рано сравнивать 20-летнего полузащитника с кем-либо из легенд ЦСКА.

«Способный, талантливый парень. Чем больше будет играть, тем быстрее сможет прочувствовать уверенность. У него очень быстр работают ноги, хорошее видение поля. Одним пасом он может вскрыть оборону противника, так что его выступление обнадеживает. Не напоминает ли он мне молодого Дзагоева? Нет. Его рано пока с кем-то сравнивать, да и неправильно», — заявил Газзаев.

Армейцы подписали узбекского вингера «Пахтакора» Аббосбека Файзуллаева летом 2023 года. Контракт с игроком заключен до окончания сезона-2025/26 с опцией продления.

Ранее Валерий Газзаев назвал чудом для «Спартака» ничью в дерби с ЦСКА.