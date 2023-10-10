Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Газзаев оценил будущее узбекского вундеркинда ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА Газзаев назвал Файзуллаева способным и талантливым игроком

close
100%
ФК «Пахтакор»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной России Валерий Газзаев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что узбекский полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев крайне положительно дебютировал в стане армейского клуба.

По его словам, на данный момент рано сравнивать 20-летнего полузащитника с кем-либо из легенд ЦСКА.

«Способный, талантливый парень. Чем больше будет играть, тем быстрее сможет прочувствовать уверенность. У него очень быстр работают ноги, хорошее видение поля. Одним пасом он может вскрыть оборону противника, так что его выступление обнадеживает. Не напоминает ли он мне молодого Дзагоева? Нет. Его рано пока с кем-то сравнивать, да и неправильно», — заявил Газзаев.

Армейцы подписали узбекского вингера «Пахтакора» Аббосбека Файзуллаева летом 2023 года. Контракт с игроком заключен до окончания сезона-2025/26 с опцией продления.

Ранее Валерий Газзаев назвал чудом для «Спартака» ничью в дерби с ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий