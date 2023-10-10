Футбольный агент: сейчас идет волна против тренера «Спартака» Абаскаля

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, говоря о ничьей в матче 11-го тура чемпионата России между «Спартком» и ЦСКА, прокомментировал призывы уволить Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых. Слова Селюка передает Metaratings.ru.

«Идет волна на Абаскаля, у меня ощущение, что кто-то нагнетает эту волну. Те, кто хотят вместо Абаскаля поставить своего тренера. Чем Федотов лучше Абаскаля? Более того, «Спартак» выше, чем ЦСКА в турнирной таблице. А Личка тогда что? Они еще истратили денег больше всех. Но примерно там же в турнирной таблице», — сказал Селюк.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Голами отметились Милан Гаич (дубль), Квинси Промес и Хесус Медина. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Ранее агент Тимур Гурцкая назвал Абаскаля пустышкой и популистом.