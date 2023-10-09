Дацик показал, как он постигает навыки военного ремесла

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик опубликовал в своих соцсетях видеозапись, на которой он стреляет из разных видов оружия, в том числе из крупнокалиберного пулемета.

«Постигаю навыки военного ремесла. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. А как у вас дела?» — написал Дацик.

15 cентября Дацик cообщил, что находитcя в зоне CВО. Супруга бойца Виктория не исключила, что Вячеслав заключит контракт c Вооруженными силами Российской Федерации.

На счету 43-летнего Дацика в ММА семь побед и восемь поражений. В августе он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве.

16 сентября боец ММА Владимир Минеев рассказал, что сразу после поединка с бразильцем Рафаэлем Карвальо возвращается в зону спецоперации. 15 сентября россиянин выиграл нокаутом во втором раунде. Для Минеева это третья подряд победа в боях по правилам кикбоксинга.

Ранее Минеев отреагировал на появление Дацика в зоне СВО.