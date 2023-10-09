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Легенда ЦСКА заявил, что ему жалко «Ростов»

Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что «Ростов» должен был обыгрывать «Краснодар»

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Ростов» под руководством Валерия Карпина заслуживал победы в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

«Очень жалко было «Ростов», они лучше играли. «Краснодар» додавил, получилось ровно так, как в дерби. Второй гол пропустили от своего собственного игрока, Комличенко — конечно, после такого упаднические настроения в команду придут. Потом на панике пропустили на 95-й минуте, и все, игра окончена. Вести 2:0 и отдать игру, там Карпин чуть с ума не сошел, я думаю. Игра была для «Ростова» выигрышная, «Краснодар» должен был потерять очки», — заявил Пономарев.

После 11 туров в активе краснодарской команды 27 очков и первое место в турнирной таблице РПЛ, отрыв от ближайшего преследователя в лице самарских «Крыльев Советов» составляет шесть очков.

Действующий чемпион России по футболу — петербургский «Зенит» — на данный момент занимает третью строчку, набрав 20 очков.

Ранее в Эстонии тренера уволили за поздравление Владимира Путина с днем рождения.

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