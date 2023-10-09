Экс-игрок «Динамо» рассказал, чего не хватило в матче «Спартака» и ЦСКА

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков признался, что хочет возвращения активных фанатов на трибуны. Его слова передает Legalbet.

«Отсутствие активных фанатов на таких матчах сказывается на атмосфере. Я уже немного привык, что фанатские трибуны не забиваются. Это уже не первое дерби без активной поддержки.

Да, это не та атмосфера, которая была несколько лет назад и к которой все привыкли. Поэтому хочется, чтобы активные фанаты поскорее вернулись на трибуны, их не хватает», — сказал Дьяков.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Голами отметились Милан Гаич (дубль), Квинси Промес и Хесус Медина. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи. Матч посетило чуть более 25 тысяч болельщиков. После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) у команд по 17 набранных очков. Лидерство продолжает удерживать «Краснодар». Команда сербского специалиста Владимира Ивича набрала 27 очков.

Ранее тренер «Зенита» высказался о трех поражениях команды в сезоне.