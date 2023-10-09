Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Булыкин назвал три ключевых аспекта в борьбе за выживание в РПЛ

Экс-игрок Булыкин заявил, что не вылететь из РПЛ можно за счет самоотдачи и удачи

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что успех в борьбе за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ) зависит от физической готовности, самоотдачи и удачи.

По его мнению, командам внизу турнирной таблицы сложно цепляться за очки из-за ожесточенной конкуренции.

«Когда в команде нет топ-игроков и не хватает мастерства, для того, чтобы спокойно себя чувствовать в РПЛ необходимо справляться с психологическим и физическим давлением. Сами футболисты в таких ситуациях чаще ошибаются, поэтому тем, кто находится внизу турнирной таблицы и борется за выживание, всегда тяжело. Здесь можно выигрывавть только за счет сумасшедшей самоотдачи, физической готовности и удачи. Вот за счет этого и можно будет спастись от вылета, для них каждая игра сродни битве за выход в финал. Кому повезет больше — мы увидим ближе к концу сезона», — заявил Булыкин.

После 11 туров в чемпионате России в зоне вылета располагаются воронежский «Факел» и «Сочи», в зоне стыковых матчей находятся «Ростов» и «Балтика».

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарев назвал дерби со «Спартаком» тягомотиной.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий