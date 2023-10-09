Булыкин назвал три ключевых аспекта в борьбе за выживание в РПЛ

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что успех в борьбе за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ) зависит от физической готовности, самоотдачи и удачи.

По его мнению, командам внизу турнирной таблицы сложно цепляться за очки из-за ожесточенной конкуренции.

«Когда в команде нет топ-игроков и не хватает мастерства, для того, чтобы спокойно себя чувствовать в РПЛ необходимо справляться с психологическим и физическим давлением. Сами футболисты в таких ситуациях чаще ошибаются, поэтому тем, кто находится внизу турнирной таблицы и борется за выживание, всегда тяжело. Здесь можно выигрывавть только за счет сумасшедшей самоотдачи, физической готовности и удачи. Вот за счет этого и можно будет спастись от вылета, для них каждая игра сродни битве за выход в финал. Кому повезет больше — мы увидим ближе к концу сезона», — заявил Булыкин.

После 11 туров в чемпионате России в зоне вылета располагаются воронежский «Факел» и «Сочи», в зоне стыковых матчей находятся «Ростов» и «Балтика».

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