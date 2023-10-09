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Тренер клуба РПЛ мечтает возглавить «Спартак»

В «Пари НН» рассказали о мечте Юрана стать тренером «Спартака»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель совета директоров «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов высказался о возможном уходе из клуба главного тренера Сергея Юрана. Его слова передает «Матч ТВ».

«Мы сами станем топ‑клубом с Сергеем Николаевичем. Ему тут все нравится, я надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Мы с ним разговаривали об этом, и никакого желания уйти он не озвучивал. Это — первое. Второе: понятно, что «Спартак» для Юрана — мечта. Палки в колеса никто вставлять не будет. У Сергея Николаевича есть опция по расторжению — 200 миллионов рублей», — сказал Кондратов.

Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. В прошлом сезоне ему удалось уберечь команду от вылета в Первую лигу. Он является бывшим игроком «Спартака».

После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» делит пятое место со «Спартаком», ЦСКА и «Динамо» (у команд по 17 очков).

В 11-м туре «Пари НН» обыграл одного из лидеров чемпионата — «Крылья Советов». Матч завершился со счетом 2:0. 8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Ранее Евгений Ловчев заявил, что наставник «Спартака» Абаскаль сейчас в тупике.

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