Экс-советник Федуна надеется, что Абаскаль уйдет из «Спартака» ради будущего команды

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, выразил надежду, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль оставит свой пост. Об этом он заявил Sport24.

«К счастью, в конце игры Медина забил гол своему бывшему клубу, но в целом красно-белые мне не понравились. Ничего удивительного они не продемонстрировали, а показали болельщикам всем уже давно известные проблемы. Сильная скамейка «Спартака» помогала Абаскалю избежать болезненного поражения от заклятого соперника. Поэтому я надеюсь, что даже после этой ничьей испанец ради «Спартака» и его будущего уйдет из команды», — сказал Камоцци.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Голами отметились Милан Гаич (дубль), Квинси Промес и Хесус Медина. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

«Спартак» после 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает шестое место.

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