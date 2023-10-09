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Экс-член РФС считает, что игрок ЦСКА вышел в концовке и подставил команду

Экс-член РФС Созин о дерби: свежий Агапов вышел в концовке и подставил ЦСКА

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин раскритиковал защитника ЦСКА Илью Агапова, который не смог удержать Хесуса Медину. Его слова передает «Чемпионат».

«Это не самое увлекательное дерби, учитывая вывеску «Спартак» — ЦСКА. Десятки их матчей до этого были интереснее и лучше соответствовали вывеске.
По результату же можно сказать одно: такие игры отдавать нельзя. Выходит свежий защитник в концовке, высокий, и потерял человека на 90+7-й минуте. Людям просто не хватает внимания. Эта ничья «Спартака» — заслуга Агапова. Вышел в концовке и подставил ЦСКА», — сказал Созин.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Армейцы открыли счет благодаря голу Милана Гаича. Затем Квинси Промес восстановил равновесие. Во втором тайме Гаич оформил дубль, а на 97-й минуте Хесус Медина установил окончательный счет. Именно Агапов в момент с четвертым забитым мячом упустил парагвайца, который провел полный матч.

Ранее экс-игрок «Зенита» Радимов заявил, что Абаскаль ждет, когда его уволят.

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