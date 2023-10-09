Игрок ЦСКА рассказал, обижен ли на Медину за гол в матче со «Спартаком»

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал о своей реакции на гол парагвайского защитника столичного «Спартака» Хесуса Медины, который раньше играл в составе армейского клуба, в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Он отличный игрок и большой профессионал. Сейчас он в «Спартаке», защищает его цвета и должен делать всё на благо «Спартака». Нет-нет [не в обиде на него за гол]. Просто мы должны быть больше сфокусированы на нашей игре», — заявил Роша.

Медина, который совершил переход в летнее трансферное окно, забил мяч на 90+7-й минуте поединка, прошедшего 8 октября, тем самым он принес своей команде ничью.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилась ничейным результатом — 2:2. В составе армейцев дубль оформил Милан Гаич, у «Спартака» также отличился Квинси Промес.

«Спартак» после 11 туров чемпионата России занимает пятую строчку, набрав 17 очков. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на восьмой позиции, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Следующий очный матч команд состоится в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги, точная дата поединка и время его начала еще не определены.

Ранее Медина объяснил, почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА.