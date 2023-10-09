Российская пловчиха опубликовала ролик, в котором она пьет шампанское, катаясь на серфе

Российская пловчиха Юлия Ефимова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась с подписчиками новым видео. На видеозаписи спортсменка в открытом купальнике катается на серфе.

При этом прямо во время катания спортсменка открыла бутылку шампанского и отпивает из нее, продолжая двигаться на доске по воде.

«Weekend vibes. Волгодонск, 29 сентября 2023 (провожали лето на прошлых выходных)», — написала Ефимова.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр. В 2012 году она взяла бронзу (200 м брасс), а через четыре года выиграла две серебряные награды (брасс 100 и 200 м). Также в активе пловчихи шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь наград этого же достоинства чемпионатов Европы. Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовых). Входит в 10-ку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

С 2011 года спортсменка живет и тренируется в США. Она признавалась, что жизнь в Америке для нее проще.

Ранее Ефимова получила травму во время отдыха.