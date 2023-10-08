«Манчестер Сити» проиграл «Арсеналу» в чемпионате Англии

Сегодня, 8 октября, состоялся матч восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), в котором лондонский «Арсенал» принимал «Манчестер Сити». Встреча, прошедшая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, закончилась победой лондонской команды со счетом 1:0.

Единственный мяч на 86-й минуте забил нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли. Ему ассистировал Кай Хаверц.

Таким образом, «Арсенал» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 20 оков. «Манчестер Сити» располагается на третьей строчке, заработав 18 баллов. Отметим, что это второе поражение подряд для «Манчестер Сити» в рамках АПЛ. В прошлом туре подопечные Хосепа Гвардиолы проиграли «Вулверхэмптону» со счетом 1:2.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Брайтоном». Встреча пройдет 21 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. В этот же день «Арсенал» проведет встречу с лондонским «Челси». Начало матча запланировано на 19:30 мск.

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