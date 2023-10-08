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«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Атлетико» в матче Ла Лиги

«Реал Сосьедад» Захаряна проиграл «Атлетико» в матче Ла Лиги со счетом 1:2

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Daisuke Nakashima/Global Look Press

В Мадриде на стадионе «Метрополитано» завершился матч девятого тура чемпионата Испании по футболу, в котором местный «Атлетико» принимал «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Игра закончилась победой мадридской команды со счетом 2:1.

На 22-й минуте счет в матче открыл футболист «Атлетико»» Самуэль Лино. На 73-й минуте игрок «Сосьедада» Микель Оярсабаль сравнял счет. На 89-й минуте нападающий мадридской команды Антуан Гризман реализовал 11-метровый удар и установил окончательный счет. Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян появился на поле на 65-й минуте и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Атлетико» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 19 очков. «Реал Сосьедад» заработал 15 баллов и занимает шестую строчку.

В следующем матче «Атлетико» встретится с «Сельтой». «Сосьедад» в грядущем туре сыграет с «Мальоркой». Обе игры состоятся 21 октября.

Ранее тренер сборной России призвал дать Захаряну время на адаптацию в Испании.

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Футбол. Чемпионат Испании
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