Тренер сборной России по спортивной гимнастике об американке Байлз: это же безобразие

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала выступление американской гимнастки Симоны Байлз на чемпионате мира в Антверпене. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Хочу высказать свое сожаление по поводу победы Байлз. Это же безобразие! Это что? Гимнастика? На нее же смотреть страшно! Как вы считаете, есть там какая‑то эстетика? Там смотреть просто не на что. У нее нет классного исполнения, одна трудность. Только за счет трудности она побеждает.

На этом чемпионате мира мы, к сожалению, не увидели ни одной гимнастки с высоким классом исполнения», — сказала Родионенко.

На ЧМ Байлз сумела завоевать три медали. Она выиграла золото в командном турнире и личном многоборье, а также серебро в опорном прыжке.

Всего у Байлз 34 медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Этот показатель позволил ей стать самой титулованной гимнасткой в истории среди мужчин и женщин, обогнав белоруса Виталия Щербо (33).

На прошедшей летом 2021 года Олимпиаде в Токио спортсменка снялась с командного многоборья и пропустила большую часть соревнований из-за психологических проблем.

Ранее олимпийская чемпионка Ахаимова заявила, что не поедет на Игры на условиях, которые выдвигает МОК.