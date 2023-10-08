Защитник «Краснодара» может продолжить карьеру за границей

Российский защитник «Краснодара» Сергей Волков попал в сферу интересов иностранных клубов. Об этом сообщает издание «Евро-Футбол.Ру».

При этом источник не раскрывает названия команд и чемпионаты, в которых они выступают.

Волков — воспитанник академии клуба «Краснодар». 10 апреля 2022 года он дебютировал за основу клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ) в матче против казанского «Рубина», выйдя на замену на 63-й минуте, а на 85-й минуте забил победный мяч.

Контракт 21-летнего футболиста с «быками» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной России в €3 млн. В текущем сезоне Волков принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых записал на свой счет три результативных паса.

В минувшем сезоне 20-летний защитник провел за «Краснодар» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами. «Быки» по итогам сезона заняли шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а также дошли до финала Кубка России, в котором уступили ЦСКА.

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