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Американского футболиста арестовали и отправили в психбольницу

TMZ: американского футболиста Чикилло отправили в психбольницу после дебоша

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George Gojkovich/Contributor/Getty Images

Экс-игрок американского футбольного клуба «Питтсбург Стилерз» Энтони Чикилло задержан полицией после дебоша в кабинете врача. Об этом сообщает TMZ.

По информации источника, спортсмен начал ломать вещи и кидать стулья в больнице, после чего прибыла полиция и успокоила Чикилло посредством применения электрошокера. Футболиста поместили в психиатрическую больницу на трое суток.

Чикилло выступал в Национальной футбольной лиге (НФЛ) за «Питтсбург» и «Нью-Орлеан Сэйнтс» и «Денвер Бронкос» . В 2021 году он принял решение завершить профессиональную карьеру. Он играл в американский футбол в Университете Майами и был выбран «Стилерс» в под общим 212 номером шестом раунде драфта НФЛ 2015 года.

Ранее УЕФА открыл дело после задержания польских футболистов в Нидерландах.

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