Матч между сборными Израиля и Швейцарии может не состояться

В Швейцарском футбольном союзе (SFA) сообщили, что находятся на связи с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и посольством Швейцарии в Израиле. говорится в заявлении SFA.

«Швейцарский футбольный союз находится на связи с УЕФА, Федеральным управлением полиции страны и посольством Швейцарии в Израиле. УЕФА примет решение, состоится ли матч между Израилем и Швейцарией в следующий четверг. Сбор команды Швейцарии начнется в понедельник в Цюрихе», — говорится в заявлении.

Матч седьмого тура группового этапа квалификации Евро-2024 между Израилем и Швейцарии запланирован н а12 октября. Встреча должна пройти в Тель-Авиве.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее российский футболист израильского клуба ответил, планирует ли он уезжать из страны.