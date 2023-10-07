Стали известны составы «Сочи» и «Зенита» на матч РПЛ

Стали известны составы «Сочи» и петербургского «Зенита» на матч 11‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Стартовый свисток для команд прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Сочи»: Гойло, Заика, Юрганов, Миладинович, Макарчук, Марсело, Бурмистров, Батырев, Нобоа, Мелкадзе, Крамарич.

Запасные: Заболотный, Кашинцев, Маргасов, Литвинов, Мещанинов, Агбалака, Юсупов, Ангбан, Аносов, Силвейра, Джорджевич, Игнатьев.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Родригао, Эракович, Алип, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

Запасные: Васютин, Королев, Караваев, Чистяков, Круговой, Ренан, Ерохин, Сутормин, Коваленко, Ду Кейрос, Изидор.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре РПЛ сине-бело-голубые на своем поле сыграют с самарскими «Крыльями Советов», а южане в гостях встретятся с екатеринбургским «Уралом». Оба матча пройдут 22 октября.

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