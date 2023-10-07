Тренер «Локомотива» ответил на вопрос об игровой форме Дзюбы

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что у нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы нет игрового спада, несмотря на то что он не забивает больше месяца. Слова специалиста приводит РИА Новости.

«Кто определил, что у Дзюбы игровой спад? Через него проходят определенные взаимодействия, за счет него другие футболисты себя хорошо проявляют. Никакого спада у Артема нет», — заявил тренер.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. Сейчас на его счету два забитых мяча и три результативные передачи в 11 матчах за «железнодорожников» во всех турнирах. Дзюба не забивал с 3 сентября — его безголевая серия насчитывает пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке страны.

«Локомотив» после 10 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. 7 октября подопечные Галактионова в гостях сыграют против екатеринбургского «Урала» в матче 11-го тура РПЛ. Стартовый свисток для команд прозвучит в 12.00 по московскому времени.

Ранее футболист «Локомотива» дал совет Дзюбе по стилю.