В Италии арестовали россиянина за организацию побега Усса

Итальянские карабинеры арестовали гражданина РФ Дмитрия Чиракадзе, подозреваемого в организации побега в Россию российского предпринимателя Артема Усса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Карабинеры поместили под арест гражданина России, проживающего в Швейцарии, который считается одним из организаторов и инициаторов побега Артема Усса из Италии», — говорится в сообщении.

В заявлении сообщили, что Чиракадзе является предпринимателем и сооснователем группы «Право.ру».

До этого сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса бизнесмен Артем Усс рассказал о своем побеге из-под домашнего ареста в Италии в марте 2023 года. Он заявил, что не является героем «бондианы».

Россиянин заявил, что слухи о том, что его семья якобы оплатила услуги по побегу являются «смехотворными». Усс не стал комментировать домыслы об истинных организаторах или участии государственных спецслужб в его побеге.

Ранее отец Усса заявил, что представители властей США могут задать его сыну вопросы в РФ.