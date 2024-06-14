«Пение и легкий аферизм»: Прохор Шаляпин об источниках дохода

Певец Прохор Шаляпин стал гостем кулинарного шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой», которое летом будет выходить из дачной локации. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

В первом выпуске нового сезона Шаляпин приготовит щавелевый суп — свое любимое летнее блюдо. В беседе с Чеховой он не стал скрывать материального интереса к обеспеченным женщинам постарше.

«Всю жизнь я зарабатывал пением и… легким аферизмом. Легким и ненавязчивым. Таким, который не подходит под уголовные дела», — объяснил он.

Накануне Шаляпин заявил в программе «Основано на реальных событиях», что артистка Анна Калашникова должна быть ему благодарна.

«Давно забыли всю эту историю с ребенком, даже я уже так смутно ее помню, но все помнят Анну Калашникову. Она блистает везде, на дорожках на красных. По большому счету, кто бы ее знал», — поделился исполнитель.

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