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Стало известно о раненых жителях Курской области после обстрелов ВСУ

Врио губернатор Смирнов: два человека ранены в Курской области во время обстрела

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Павел Лисицын/РИА Новости

Два человека пострадали в результате обстрелов населенных пунктов Курской области со стороны Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его информации, украинские военные отстреляли город Суджа, села Гончаровка и Заолешенка. Всего зафиксировали десять прилетов.

В результате атак пострадали два местных жителя. Им оказывают помощь медики.

Также Смирнов отметил, что на одной из улиц Суджи один снаряд попал в жилой дом и повредил летнюю кухню. На месте происшествий работают спасатели и пожарные.

До этого украинские военные обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате прилета снаряда обрушился подъезд жилой многоэтажки. В инциденте пострадали несколько жильцов дома, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. На месте обрушения подъезда работают 79 сотрудников оперативных служб, задействована 21 единица техники.

Ранее на окраине Шебекино произошел взрыв.

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