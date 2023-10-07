Актер Маклаков подверг критике Абаскаля

Актер и болельщик московского «Спартака» Алексей Маклаков поделился мнением о предстоящем матче между красно-белыми и столичным ЦСКА, назвав наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля запутавшимся в себе тренером, передает «Спорт-Экспресс».

«Неизвестно, что может в очередной раз прийти в голову Абаскалю. Чехарду какую-то устроил с командой. Это совсем запутавшийся в себе тренер, который не понимает ничего. Возможно, что в матче с ЦСКА будет ничья», — сказал Маклаков.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 8 октября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает пятое место, набрав 16 очков. ЦСКА находится на седьмой строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея в активе 24 очка.

В прошлом матче между «Спартаком» и ЦСКА была зафиксирована победа красно-белых со счетом 2:1. Встреча состоялась 21 мая.

Ранее Александр Тарханов обозначил проблемы ЦСКА и «Спартака» перед очным поединком.