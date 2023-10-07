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Американская спортсменка стала самой титулованной гимнасткой в истории

Американка Байлз стала самой титулованной гимнасткой в истории

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«Твиттер» Федерации спортивной гимнастики США

Американка Симона Байлз стала 21-кратной чемпионкой мира.

На чемпионате мира в Антверпене представительница США стала победительницей в индивидуальном многоборье.

Всего у Байлз 34 медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Этот показатель позволил ей стать самой титулованной гимнасткой в истории среди мужчин и женщин, обогнав белоруса Виталия Щербо (33).

На прошедшей летом 2021 года Олимпиаде в Токио спортсменка снялась с командного многоборья и пропустила большую часть соревнований из-за психологических проблем. Байлз выступила в заключительный день соревнований по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне и взяла бронзу.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее американец заявил о желании представлять Россию в МОК.

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