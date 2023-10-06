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Журналист TSN: Овечкин может сдать в этом году, но я так думал последние пять лет

TSN: Овечкин неподвластен времени, он может стать медленнее, но будет забивать

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Журналист TSN Джейми Маклеллан высказался о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Этот парень неподвластен времени! Да, он может стать медленнее, но продолжает забивать в том же темпе, что и в свои 28. Я жду от него, что он будет лидировать в гонке снайперов. Он делает это лучше кого-либо другого в истории хоккея. И пока он реально не сдаст… Это может случиться и в этом году, но я так думал последние лет пять», — заявил Маклеллан.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее Овечкин не смог отличиться в матче с «Коламбусом».

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Хоккей. НХЛ
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