Глава ОКР ответил на вопрос о выходе из МОК

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос о возможном выходе из Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова передает ТАСС.

«Я, честно говоря, не вижу смысла в каких-то резких действиях по выходу, входу. Мы часть большой спортивной системы, самодостаточная часть, и будем развиваться в соответствии с текущими условиями, и самое главное — будем не стоять на месте, а создавать новые условия для развития, это для нас приоритет», — сказал Поздняков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее сообщалось, что ОКР подал в суд на МОК из-за задолженности.