Боец UFC пошутила про сгонку веса: теперь главное — не сорваться

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирина Алексеева в комментарии Legalbet.kz рассказала о том, как собирается держать свой вес в нужных рамках перед вторым поединком в американском промоушене.

«С весом сейчас все хорошо. Я только переживаю за долгий перелет до США. Не хотелось бы отечь и добавить сверху вес. Полечу туда одна. Теперь главное — не сорваться… В самолетах кормят неплохо, скажу я вам (смеется). Но буду держать себя в руках. Ведь можно сказать, я прилетаю, пока заселюсь, медиадень, после чего день на сгонку останется», — рассказала уроженка Казахстана.

14 октября Ирина Алексеева должна провести поединок против Мелиссы Диксон из Великобритании на турнире UFC Fight Night 230 в Лас-Вегасе.

В смешанных единоборствах Алексеева провела шесть поединков, в которых одержала пять побед и потерпела одно поражение. В последнем поединке она болевым приемом одержала победу над представительницей Швейцарии Стефани Эггер. Это был ее первый бой в UFC.

23 октября 2021 года Алексеева дебютировала на турнире Bellator 269 в Москве, где в главном поединке встречались Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон. Ирина встретилась с француженкой Стефани Пейдж и победила единогласным решением судей.

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