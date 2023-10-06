Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боец UFC пошутила про сгонку веса: теперь главное — не сорваться

Боец UFC Алексеева заявила, что переживает из-за долгого перелета в США

close
100%
Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирина Алексеева в комментарии Legalbet.kz рассказала о том, как собирается держать свой вес в нужных рамках перед вторым поединком в американском промоушене.

«С весом сейчас все хорошо. Я только переживаю за долгий перелет до США. Не хотелось бы отечь и добавить сверху вес. Полечу туда одна. Теперь главное — не сорваться… В самолетах кормят неплохо, скажу я вам (смеется). Но буду держать себя в руках. Ведь можно сказать, я прилетаю, пока заселюсь, медиадень, после чего день на сгонку останется», — рассказала уроженка Казахстана.

14 октября Ирина Алексеева должна провести поединок против Мелиссы Диксон из Великобритании на турнире UFC Fight Night 230 в Лас-Вегасе.

В смешанных единоборствах Алексеева провела шесть поединков, в которых одержала пять побед и потерпела одно поражение. В последнем поединке она болевым приемом одержала победу над представительницей Швейцарии Стефани Эггер. Это был ее первый бой в UFC.

23 октября 2021 года Алексеева дебютировала на турнире Bellator 269 в Москве, где в главном поединке встречались Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон. Ирина встретилась с француженкой Стефани Пейдж и победила единогласным решением судей.

Ранее российский боец рассказал о переговорах с UFC.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий