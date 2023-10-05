Непомнящий считает, что допуск России со стороны ФИФА отразится на патриотизме юниоров

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий оценил решение Международной федерации футбола (ФИФА) допустить юношеские сборные России на чемпионат мира. Своим мнением он поделился с RT.

«Предпочел бы выразить cдержанную радоcть по этому поводу — и объяcню почему. В этой cитуации мне не нравитcя обилие иcключений и уcловий, которые должны применятьcя в отношении наших ребят. Они должны играть в футбол, но не c такими ограничениями. Cчитаю их крайне оcкорбительными.

Поймите: когда мы приводим аргумент, что главное — участие, спортсмены начинают забывать, что прежде всего они выступают за страну, и это сильно притупляет чувство патриотизма в данный момент, когда мы все находимся в состоянии единомыслия с нашим правительством», — заявил специалист.

В ФИФА отметили, что сборная России будет выступать на ЧМ, если отберется под названием «Российский футбольный союз», без флага и гимна.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.

ФИФА и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С того момента команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее в ФИФА объявили, что отстранение взрослых команд из России остается в силе.