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Непомнящий считает, что допуск России со стороны ФИФА отразится на патриотизме юниоров

Тренер Непомнящий назвал оскорбительными ограничения со стороны ФИФА

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий оценил решение Международной федерации футбола (ФИФА) допустить юношеские сборные России на чемпионат мира. Своим мнением он поделился с RT.

«Предпочел бы выразить cдержанную радоcть по этому поводу — и объяcню почему. В этой cитуации мне не нравитcя обилие иcключений и уcловий, которые должны применятьcя в отношении наших ребят. Они должны играть в футбол, но не c такими ограничениями. Cчитаю их крайне оcкорбительными.

Поймите: когда мы приводим аргумент, что главное — участие, спортсмены начинают забывать, что прежде всего они выступают за страну, и это сильно притупляет чувство патриотизма в данный момент, когда мы все находимся в состоянии единомыслия с нашим правительством», — заявил специалист.

В ФИФА отметили, что сборная России будет выступать на ЧМ, если отберется под названием «Российский футбольный союз», без флага и гимна.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.

ФИФА и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С того момента команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее в ФИФА объявили, что отстранение взрослых команд из России остается в силе.

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