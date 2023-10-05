Тарасова назвала условие принятия нейтрального статуса российскими спортсменами

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российские спортсмены сами должны решить, готовы ли они принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Своим мнением она поделилась с РИА Новости.

«Спортсмены сами должны решить, готовы они соревноваться в нейтральном статусе или нет. Это их решение. Но нейтральный статус возможен, только если не будет требования подписать различные политические декларации», — заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Окончательное решение о допуске россиян на Олимпийские игры еще не принято.

Ранее МОК не допустил россиян до зимних юношеских Игр.