Экс-вратарь сборной России назвал тренера, который сможет исправить ситуацию в «Спартаке»

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов выразил мнение, что Станислав Черчесов смог бы исправить ситуацию в столичной команде. Его слова передает «Матч ТВ».

«Как мне «Cпартак»? Говорить оcобо нечего — люди вcе видят и понимают. Думаю, тренер уже ничего не cможет cделать c этой командой. Вина руководcтва за проиcходящее в клубе? Руководящий cоcтав вcегда неcет ответcтвенноcть за тех, кого назначает, кого приобретает и приглашает. Поэтому на нем точно лежит ответcтвенноcть.

Смог бы Черчесов исправить ситуацию? Да, он сможет. Особенно если учитывать его победный опыт с разными командами, который точно поможет. Черчесов сможет привнести что‑то новое, стабильное и более весомое», — заявил Филимонов.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» (0:4) в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После этого поражения в СМИ появилось сразу несколько кандидатов на замену Гильермо Абаскалю: Станислав Черчесов, Валерий Карпин и Владимир Ивич.

После 10 туров РПЛ спартаковцы набрали 16 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата. В следующем матче «Спартак» встретится с ЦСКА. Игра пройдет 8 октября, начало в 19:00 по московскому времени.

Ранее «Динамо» разгромило «Спартак» в матче Кубка России.