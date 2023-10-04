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«Шахтер» обыграл «Антверпен» в матче Лиги чемпионов

«Шахтер» обыграл «Антверпен» в матче группового этапа Лиги чемпионов

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский «Шахтер» обыграл бельгийский »Антверпен в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в Бельгии, завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей точными ударами отметились Ярослав Ракицкий и Даниил Сикан, который оформил дубль. Стоит отметить, что первый тайм закончился со счетом 2:0 в пользу команды из Бельгии. За «Антверпен» голы забили Арбнор Муя и Мишель-Анж Баликвиша.

После двух туров «горняки» набрали три очка. «Антверпен» пока не имеет набранных баллов.

В следующем туре «Шахтер» сыграет на выезде с каталонской «Барселоной». Антверпен на выезде сыграет с португальским «Порту».

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. 26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.

Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити».

Ранее московский «Спартак» разгромно уступил столичному «Динамо» в матче Кубка России.

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