Стало известно, за сколько Овечкин сдает свой дом в пригороде Вашингтона

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сдает в аренду дом в Арлингтоне за $9 тыс. в месяц. Об этом сообщает Washington Business Journal.

По информации источника, российский хоккеист жил в доме с пятью спальнями в округе Арлингтон в течение первых лет выступления за «Вашингтон». Резиденция площадью 5000 квадратных футов в последний раз сдавалась хоккеисту Эрику Густафссону, который выступал за «Вашингтон» в прошлом сезоне. Отмечается, что Овечкин купил этот дом в 2005 году за $1,585 млн.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее в The Athletic назвали лучшего партнера для Овечкина для покорения рекорда Гретцки.