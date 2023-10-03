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Тарпищев считает, что Абаскалю пора задуматься об уходе из «Спартака»

Тарпищев заявил, что есть большая вина Абаскаля в результатах «Спартака»

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Анна Сафонова/«Газета.Ru»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что футболисты «Спартака» перестали биться за тренера. Об этом он заявил ТАСС.

«Абаскалю пора задуматься об уходе, большая вина на нем в связи со всем происходящим. И ошибок стало слишком много. Матч с ЦСКА не будет решающим, я так не считаю. В «Спартаке» что-то случилось с психологией, перестали биться, в том числе за тренера», — сказал Тарпищев.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

8 октября в рамках чемпионата России красно-белые сыграют с ЦСКА. А 4 октября «Спартак» встретится с «Динамо» в Кубке России.

Ранее экс-игрок «Спартака» рассказал, почему его не удивляет лидерство «Краснодара» и «КС».

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