Тарпищев считает, что Абаскалю пора задуматься об уходе из «Спартака»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что футболисты «Спартака» перестали биться за тренера. Об этом он заявил ТАСС.

«Абаскалю пора задуматься об уходе, большая вина на нем в связи со всем происходящим. И ошибок стало слишком много. Матч с ЦСКА не будет решающим, я так не считаю. В «Спартаке» что-то случилось с психологией, перестали биться, в том числе за тренера», — сказал Тарпищев.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

8 октября в рамках чемпионата России красно-белые сыграют с ЦСКА. А 4 октября «Спартак» встретится с «Динамо» в Кубке России.

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