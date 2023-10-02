Депутат Журова рассказала, в каком возрасте лучше записать ребенка в спортивную секцию

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила «Газете.Ru», что ребенка не стоит отдавать в спорт «для здоровья» раньше семи лет. Она отметила, что сама, как родитель, не отвела бы своих детей в секцию, где нужно заниматься с раннего возраста.

«В разных видах спорта разное время, когда надо отдавать ребенка. Смотря какие цели преследуют: одно дело для здоровья, другое — профессиональный спорт. Если вы ведете ребенка только для здоровья, то раньше семи лет в спорт отдавать не нужно, и врачи не рекомендуют. Платные секции появляются, потому что в ряде видов спорта есть определенные рекомендации врачей, с какого возраста можно заниматься. Если ребенка отдают в этот вид спорта раньше, родители берут на себя ответственность, что они понимают, что это не сильно полезно. Но они уже выбрали для него спортивную карьеру с прицелом на будущее. Я лично, например, не стала бы своих детей отдавать в те виды спорта, где ранняя специализация. Сначала бы они у меня всем по чуть-чуть позанимались, а потом бы я определилась с более поздним видом спорта. Фигурное катание, гимнастика — это все-таки травмоопасно, и много всяких моментов, которые не каждый родитель выберет. Я не выберу, но считаю, что это прекрасные, замечательные виды спорта», — сказала она.

По мнению Журовой, дети должны заниматься плаванием и гимнастикой «с рождения». Она добавила, что есть виды спорта, в которых «без травмы никак», однако достижения в нем приносят славу и возможность подняться по социальной лестнице.

«В случае со мной не родители принимали решения, а я. И как-то сразу спорт высших достижений, я ни капельки не жалею, но все зависит, как потом это все будет происходить. У меня не было практически ни одной травмы. Но есть виды спорта, где без травмы никак. Зато это слава, почет, медали, прорыв, с более низкой социальной ступеньки можно подняться более высоко, то есть очень много аргументов, почему во всем мире родители отдают в спорт высших достижений. Футбол — вот ты из простой семьи и раз — у тебя контракты многомиллионные. Когда, где ребенок еще сможет, кроме спорта, так взять и заработать. А потом у всех способности интеллектуальные разные. Не все могут гениально учиться и понимать, что через учебу добьются безумных результатов. Куда деть гиперактивных детей? Их только в спорт. Я отдала своего сына в конькобежный спорт, он с девяти лет, с восьми максимум. Раньше — вообще никак. Я считаю, что абсолютно точно нужно заниматься хореографией, гимнастикой, плаванием, прям с рождения. Пассивная сначала гимнастика, потом минимальные упражнения, плавание. Прям ребенок родился и уже плавать должен: пассивно плавать, потом активно плавать», — подчеркнула она.

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