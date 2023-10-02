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«Спартак» является худшей командой РПЛ по забитым голам со стандартов

«Спартак» — единственная команда РПЛ, которая не забивала со стандартов

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Московский «Спартак» является худшей командой текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) по игре на стандартных положениях.

Красно-белые остаются единственной командой чемпионата, которой не удалось пока забить со стандартных положений. По пропущенным голам со стандартов «Спартак» делит последнее место с «Сочи», пропустив четыре мяча.

«Спартак» на выезде проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в матче 10-го тура РПЛ. В составе хозяев дубль оформил Юрий Горшков, еще по мячу забили Бенхамин Гарре и воспитанник красно-белых Владислав Шитов.

После этой победы самарцы набрали 21 очко и идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Краснодара». «Спартак» с 18 очками расположился на седьмой строчке.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против столичного ЦСКА. Матч пройдет 8 октября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Массимо Каррера заявил о готовности возглавить «Спартак».

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