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Тренер Слуцкий объяснил, почему он находится без работы

Тренер Слуцкий: я так много заработал, что сейчас могу ходить куда угодно

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Бывший тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире шоу «Импровизаторы» заявил, что сейчас находится без работы в качестве наставника благодаря тому, что за свою карьеру заработал много денег.

«Почему я не работаю? У меня была настолько успешная и яркая карьера. Я так много заработал, что сейчас могу ходить куда угодно, встречаться с самыми разными людьми. Даже не всегда приятными», — сказал Слуцкий.

Последним клубом специалиста был казанский «Рубин», который он возглавлял с 2019 по 2022 год. В качестве тренера Слуцкий трижды становился чемпионом России, дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

12 августа после матча московского «Локомотива» против «Крыльев Советов» журналист попытался задать вопрос форварду «железнодорожников» Артему Дзюбе, на что получил резкий ответ с угрозами. Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заступился за нападающего. Он назвал журналиста «19-летним дебилом».

Ранее экс-футболист Динияр Билялетдинов заявил, что тренер Слуцкий находится на своей волне.

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