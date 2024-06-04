Винер обвинила олимпийскую чемпионку Мамун в работе на США

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что олимпийская чемпионка — 2016 Маргарита Мамун, которая дала громкое интервью, хочет уехать из России. Ее слова приводит Sport24.

«Этот мальчик, Петя или как там его зовут, рекламирует американский продукт, вещи, которые поступают с американского рынка — реклама во время интервью с олимпийской чемпионкой, 20% скидка будет еще. Но это американский заказ, это заказ и для нее тоже. Я знаю, что она тоже хочет уехать из России», — заявила Винер.

Мамун в своем интервью, которое дала YouTube-каналу «Витя Кравченко», рассказала о домогательствах тренера, а также заявила, что Игры дружбы не заменят Олимпиаду, и призналась, что отодрала надпись »сборная России» с автомобиля, который ей подарили за победу на Играх.

Мамун — четырехкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырехкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира. О завершении профессиональной карьеры гимнастка объявила 4 ноября 2017 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Мамун объяснила, почему Винер обзывала ее тварью и скотиной.