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ISU до 8 октября рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов

«Матч ТВ»: до 8 октября ISU рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Международный союз конькобежцев (ISU) на заседании в Лозанне, которое состоится с 6 по 8 октября, рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов к соревнованиям, сообщает «Матч ТВ».

Под эгидой ISU проходят соревнования по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.

1 и 2 октября комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне обсуждает рекомендации по допуску российских и белорусских атлетов. Во время заседания было высказано предложение отправить россиян в сборную беженцев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее тренер Татьяна Тарасова раскритиковала предложение отправить россиян в сборную беженцев.

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