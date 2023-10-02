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Булыкин оценил перспективы «Крыльев» выиграть медали РПЛ в 2024 году

Экс-игрок «Локомотива» Булыкин заявил, что «Крылья Советов» хорошо играют в РПЛ

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Роман Владимиров/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что самарские «Крылья Советов», занимающие второе место после десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24, будут испытывать сложности с тем, чтобы удержать место в медальной тройке.

По его словам, перестановки в лидирующей группе РПЛ произойдут до конца зимней паузы.

«Крылья» очень хорошо выглядят и очень хорошо играют. Мы видим, что результат есть. Это самое главное. Потому что есть другие команды, которые тоже хорошо играют, но результата не дают. В этом плане самарцы — молодцы. Без дорогих покупок, отдали в прошлом сезоне лидеров команды и все равно показывают хороший футбол. Здесь надо сказать хорошие слова и тренеру, благодаря которому команда идет на втором месте. Конечно, плохо выступают и «Зенит», и «Спартак», только сейчас начал набирать «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА продолжают искать себя и не показывают пока хорошего футбола. Думаю, что таблица еще поменяется. Такая таблица, думаю, даже не додержится до зимней паузы. После она точно будет другой», — заявил Булыкин.

После 10 туров лидирует в турнирной таблице «Краснодар», имея в активе 24 очка. «Крылья Советов» набрали 21 очко и идут на второй позиции, на третьем месте располагается столичный «Локомотив» (18).

Ранее сообщалось, что УЕФА намерен изменить формат еврокубков.

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