Губерниев предположил, когда уволят Абаскаля

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев считает, что «Спартак» был совсем не готов к «Крыльям Советов» в очном матче. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Спартак» был совсем не готов к «Крыльям Советов». Складывается ощущение, что Абаскаль не разобрал соперника.

Команда играет черт‑те во что. Есть ощущение, что если в матче с ЦСКА напропускают, то эта встреча станет последней для Абаскаля за «Спартак». Трансферная кампания провальная, тренер в тупике. У команды многое чудовищно», — сказал Губерниев.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 8 октября на стадионе красно-белых.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

«Спартак» после 10 туров Российской премьер-лиги занимает шестое место. Единолично лидировать продолжает «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича не потерпели ни одного поражения. Вторыми идут «Крылья Советов», «Локомотив» — третий.

Ранее экс-гендиректор «Спартака» заявил, что Абаскаль сливает матчи, чтобы уйти.