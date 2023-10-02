Российская пловчиха выложила фото в сиреневом топе и с распущенными волосами

Призерка чемпионата Европы по плаванию Анна Егорова в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала новую фотографию.

25-летняя спортсменка сделала селфи в машине.

29 августа Егорова сообщила, что ей пора возвращаться к тренировкам после отпуска. Также она выразила надежду, что сможет принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже.

В мае 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште Егорова на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем завоевала бронзовую медаль в составе смешанной эстафетной команды. На дистанции 800 метров вольным стилем также стала бронзовым призером, показав время 8:26,56. На дистанции 400 метров вольным стилем Анна завоевала серебряную медаль.

Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Международная федерация плавания (FINA) запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом в марте 2022 года.

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