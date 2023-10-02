Роднина ответила, почему затягивают решение по фигуристке Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о допинг-деле Камилы Валиевой. Своим мнением она поделилась с «РБ Спорт».

«Почему затягивают решение Валиевой? Значит, там есть какие-то сложности и нет единогласное мнения. Не нужно искать в этом скрытый смысл. CAS неоднократно вставал на сторону российских спортсменов. Верю в непредвзятость CAS и справедливое решение по Валиевой», — сказала Роднина.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться золотой медали командного турнира.

28 сентября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что новые слушания по делу о применении допинга Валиевой пройдут 9 и 10 ноября.

Ранее Тарасова ответила на вопрос о спортивном будущем Валиевой.