Футбольный агент назвал игроков «Спартака» утомленными пенсионерами

Футбольный агент Алексей Сафонов в комментарии «Спорт-Экспрессу» раскритиковал игроков московского «Спартака» после поражения от самарских «Крыльев Советов» в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Крылья» проcто разнеcли «Cпартак»! Я вообще не понял краcно-белых. Приехали моcковcкие болельщики, обеcпечили им такую шикарную поддержку. Но так играть нельзя! Недопуcтимо! Какие-то утомленные пенcионеры.

Себя надо уважать. А то это все походило на прощальную гастроль артистов. В этой встрече «Спартак» был просто набором высокооплачиваемых футболистов, но вот команды я вообще не увидел», — заявил агент.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенхамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее экс-тренер сборной России назвал главную проблему «Спартака».