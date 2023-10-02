Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Футбольный агент назвал игроков «Спартака» утомленными пенсионерами

Агент Сафонов заявил, что «Крылья» разнесли «Спартак» в матче РПЛ

close
100%
ФК «Крылья Советов»

Футбольный агент Алексей Сафонов в комментарии «Спорт-Экспрессу» раскритиковал игроков московского «Спартака» после поражения от самарских «Крыльев Советов» в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Крылья» проcто разнеcли «Cпартак»! Я вообще не понял краcно-белых. Приехали моcковcкие болельщики, обеcпечили им такую шикарную поддержку. Но так играть нельзя! Недопуcтимо! Какие-то утомленные пенcионеры.

Себя надо уважать. А то это все походило на прощальную гастроль артистов. В этой встрече «Спартак» был просто набором высокооплачиваемых футболистов, но вот команды я вообще не увидел», — заявил агент.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенхамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее экс-тренер сборной России назвал главную проблему «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий