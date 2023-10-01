Мостовой о поражении «Спартака» от «Крыльев»: просто ужасно то, что я сегодня увидел

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение московского «Спартака» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов». Слова Мостового передает РИА Новости.

«Ужасно, просто ужасно то, что я сегодня увидел. На поле была только одна команда, а вторые просто передавали друг другу мяч. Надо задать вопрос руководству «Спартака», Абаскалю, почему присутствует такая нестабильность», — сказал Мостовой.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенжамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может переманить тренера «Краснодара».