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Булыкин назвал удивительным разгром «Спартака» от «Крыльев Советов»

Экс-игрок Булыкин назвал удивительным разгром «Спартака» от «Крыльев Советов»

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ФК «Крылья Советов»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что остался удивлен итоговому результату матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».

По его словам, от красно-белых ожидалось то, что они смогут навязать борьбу самарцам.

«Удивительный результат — перед этим матчем «Спартак» провел три игры «на ноль», а сегодня пропустил сразу четыре. Все ожидали от «Спартака» какой-то борьбы, но у них совсем ничего не получилось. В этой игре «Спартак» сломался. Думаю, что они сломались после первого гола, который был забит в ближний угол — Максименко должен был брать. После этого было тяжело отыгрываться, тем более что на контратаках «Крылья» показывают себя очень хорошо», — заявил Булыкин.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенжамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Гильермо Абаскаль рассказал, как «Спартак» будет играть с ЦСКА без Александра Соболева.

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