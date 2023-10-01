Аршавин: ЦСКА нужно доживать до зимы

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что снижение результатов ЦСКА произошло из-за кадрового голода. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Что делать ЦСКА? Ничего. Доживать до зимы, а там искать удачные трансферы, которых, мне кажется, давно у ЦСКА не было. Здесь можно в защиту людей, которые ищут игроков, сказать, что ЦСКА деньги не получает за тех, кого продали. Например, того же Влашича. Кадровый голод есть у ЦСКА, отсюда и снижение результатов», — сказал Аршавин.

30 сентября ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 1:0. В середине первого тайма забитым мячом отметился чилиец Виктор Давила.

После 10 туров РПЛ подопечные Владимира Федотова набирают 16 очков и сравниваются со «Спартаком», занимающим пятое место в турнирной таблице.

30 сентября «Краснодар» одержал победу над «Рубином» со счетом 2:0. Команда Владимира Ивича набрала 24 очка и на шесть баллов опережает ближайшего преследователя — самарские «Крылья Советов». Команда Игоря Осинькина проведет свой матч 1 октября против «Спартака». На третьем месте располагается «Локомотив», который 30 сентября обыграл «Пари Нижний Новгород» (1:0).

Ранее экс-игрок ЦСКА заявил, что «Зенит» спокойно выиграет следующий матч.