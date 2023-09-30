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Американский хоккеист объяснил, почему играл в КХЛ после начала СВО

Форвард Агостино продолжал играть в КХЛ из-за Международной федерации хоккея

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Global Look Press

Американский нападающий Кенни Агостино в интервью Expressen рассказал, почему продолжал играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) после начала спецоперации на Украине.

«IIHF не cмогла или не захотела помогать c раcторжением контрактов, заключенных до начала cпецоперации. Еcли бы я проcто уехал, мне бы пришлоcь заплатить огромную cумму денег, чтобы избавитьcя от контракта», — заявил он.

Хоккеист добавил, что в такой ситуации игроки не должны платить за расторжение контракта.

Агостино провел в нижегородском «Торпедо» два сезона. В минувшем сезоне 31-летний форвард провел 30 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков, хотя до этого у него было 40 (20+20) очков в 49 встречах. Сейчас американец подписал контракт с немецким «Дюссельдорфом».

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от международных турниров. На фоне этого многие легионеры КХЛ начали покидать клубы.

Ранее канадский хоккеист рассказал о российских корнях.

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Хоккей. КХЛ
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