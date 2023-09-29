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Макгрегор рассказал, когда вернется в октагон

Боец UFC Макгрегор: надеюсь провести поединок в декабре

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Gene Blevins/Global Look Press

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что планирует провести следующий поединок в декабре, передает All Out Fighting.

«Я все еще надеюсь провести бой в декабре. Будет ли моим соперником Майкл Чендлер? Да, должен быть он. Чендлер, сиди и жди — и закрой свой рот», — сказал Макгрегор.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе.

В начале июня Макгрегора обвинили в изнасиловании, произошедшем во время финального матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит».

Ранее Макгрегор анонсировал три поединка со своим участием.

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